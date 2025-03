Si rinnova la Pinacoteca di Faenza: restauri, nuovi impianti, App, guide, nuova area didattica

6 opere preziose della Pinacoteca Comunale di Faenza restaurate grazie al contributo di privati, fondazioni e aziende. È questa una delle voci più importanti del bilancio delle attività dell’ente manfredo per il biennio 2023-2024, presentato alla stampa. Negli ultimi due anni, a fianco dell’attività culturale promossa continuamente (mostre, approfondimenti, incontri), la Pinacoteca si è notevolmente rinnovata: vanta un nuovo sito internet, ha intrapreso percorsi di digitalizzazione, è diventata più accessibile alle persone ipovedenti o sorde, ha una nuova App. Sono stati implementati i sistemi di sicurezza e realizzati nuovi impianti di illuminazione. È stata destinataria di importanti donazioni: un’opera, il Chiaro di Luna di Sergio Vacchi, e fondi per l’adeguamento dei sistemi di climatizzazione e per la realizzazione di una nuova area didattica. Rinnovato infine di altri quattro anni l’incarico alla direttrice scientifica Roberta Bartoli.