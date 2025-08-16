I Carabinieri della Compagnia di Lugo, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in concorso due uomini, per porto abusivo di armi od aggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Il controllo del conducente di un’autovettura fermata, sottoposto ad accertamento salivare, aveva fornito esito positivo per assunzione di droghe. I carabinieri hanno quindi invitato l’uomo a sottoporsi ad uno screening tossicologico in una struttura sanitaria, ma l’automobilista ha rifiutato. Il conducente è quindi stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

I militari hanno però deciso di perquisire l’auto sulla quale viaggiava con un altro uomo. In auto sono state trovate varie dosi di sostanza stupefacente ed oggetti/utensili. I due compagni non sono stati in grado di giustificare la provenienza degli utensili.

Durante i controlli sulle principali vie di comunicazione sono state ritirate inoltre anche tre patenti per guida in stato di ebrezza alcolica dei conducenti, tutti segnalati alla locale Prefettura. Tra loro vi era anche un neopatentato.