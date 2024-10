Nella serata di ieri, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in un dormitorio per persone senza fissa dimora, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla responsabile, che denunciava la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza e con atteggiamenti molesti.

La donna si era mostrata particolarmente preoccupata dalla eccessiva veemenza con cui l’uomo aveva insistito per entrare nella struttura ricettiva.

Alla vista degli agenti, giunti rapidamente sul posto, il soggetto è andato in escandescenza, dapprima minacciando gli uomini delle Volanti e strappando il verbale con cui la Polizia aveva proceduto a sanzionarlo per lo stato di manifesta ubriachezza, poi, tentando di sferrare pugni agli operatori intervenuti.

Immediatamente immobilizzato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello all’interno del proprio zaino; pertanto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato arrestato per i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per il possesso non giustificato dell’arma, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con collocamento nella locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.