I carabinieri della Stazione di Cervia, invece, hanno arrestato una 56enne italiana, per aver violato il provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, la donna si è presentata in uno stabilimento balneare della zona, dove in quel momento il suo ex partner stava lavorando. L’uomo, dopo averla vista e sapendo che la donna fosse colpita dal divieto di avvicinamento nei suoi confronti e dall’obbligo di firma presso i Carabinieri di Cervia, provvedimenti emessi a seguito di una sua denuncia sporta nei mesi scorsi per atti persecutori, ha chiamato i Carabinieri che l’hanno arrestata, poiché inottemperante al divieto. La donna, dopo le formalità di rito è stata posta agli arresti domiciliari e nella mattinata odierna il Giudice di Ravenna, dopo aver convalidato il suo arresto, ha riconfermato nei suoi confronti gli obblighi a cui già doveva ottemperare.