Nella mattinata odierna i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un giovane, già gravato da precedenti penali. Quest’ultimo infatti, nonostante fosse sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla madre ed alla casa familiare, scaturito da maltrattamenti che le aveva inflitto in passato e che avevano portato all’attivazione di un “codice rosso”, ha violato le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, recandosi sotto l’abitazione della donna e assumendo condotte moleste per poter entrare. La donna, impaurita dalla situazione, ha chiamato i Carabinieri, ottenendo un tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Faenza che ha proceduto all’arresto del figlio. Quest’ultimo permarrà in camera di sicurezza nella Compagnia dei Carabinieri di Faenza, prima di affrontare nella giornata di domani il rito direttissimo.