Attimi di tensione nella serata di ieri su un treno diretto a Rimini, dove un uomo di 46 anni, di nazionalità straniera e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo per violenza sessuale, resistenza e interruzione di pubblico servizio.

La segnalazione è partita dal capotreno, che ha contattato le forze dell’ordine dopo che il passeggero era stato visto masturbarsi davanti a una ragazza seduta poco distante.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di individuare immediatamente l’uomo, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e si è mostrato da subito poco collaborativo, rifiutandosi più volte di scendere dal convoglio.

Condotto presso il Commissariato di Lugo per gli accertamenti di rito, il 46enne ha dato in escandescenza, danneggiando alcune apparecchiature all’interno degli uffici.

Alla luce della pericolosità del soggetto e dei suoi precedenti penali, è stato dichiarato in arresto per i reati di violenza sessuale, danneggiamento, resistenza e interruzione di pubblico servizio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, in attesa del giudizio per direttissima.