Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno denunciato un uomo di 33 anni per atti osceni, minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

I fatti sono avvenuti nelle vicinanze di un bagno di Lido di Classe, dove alcuni bagnanti avevano segnalato al 112 la presenza di una persona che, in evidente stato di ubriachezza, stava praticando dell’autoerotismo.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo ha iniziato ad inveire, minacciandoli di morte, minacce peraltro rivolte anche nei confronti dei turisti presenti in quel momento. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, per consentire la sua corretta identificazione e le successive formalità del caso, l’uomo è stato accompagnato in caserma, dove ha continuato ad avere un atteggiamento ostile e minaccioso, sia nei confronti dei militari intervenuti, sia nei confronti di coloro che si trovavano negli uffici.

L’uomo è stato così denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per i reati sopracitati e solo dopo averlo riportato alla calma, rimesso in libertà.