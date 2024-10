La bimba e il cane non sopravvissero al volo di circa 30 metri mentre la donna se l’era cavata con una prognosi di 40 giorni: la sua caduta era forse stata attutita da ponteggi e reti che in quel periodo avvolgevano l’edificio. Le conclusioni sulla sua salute mentale, sono state illustrate venerdì mattina davanti al Gip Andrea Galanti alla presenza dell’avvocato difensore Massimo Ricci Maccarini e del legale che tutela il marito di lei (avvocato Massimo Moriglioni).

A questo punto per la donna – che deve rispondere di omicidio pluriaggravato e di uccisione di animale – si apre la strada di un non luogo a procedere con libertà vigilata in una struttura protetta. Al momento si trova in una clinica del Ravennate e non ha ancora preso coscienza dell’accaduto.