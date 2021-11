Si fingono parenti ricoverati in ospedale per covid e chiedono soldi per le cure | VIDEO

Torna la truffa dei finti parenti ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Due le segnalazioni arrivate in pochi giorni, episodi già denunciati ai carabinieri. Un caso a Ravenna e l’altro a Fognano.

La truffa era già andata in scena sul territorio ravennate, ma evidentemente con il peggiorare della diffusione dei contagi, i truffatori hanno rispolverato la messa in scena che punta a far leva sulle paure delle vittime in un periodo così incerto. Inutile ribadire come il bersaglio dei malviventi siano sempre gli anziani.