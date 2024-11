La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha deferito in stato di libertà un uomo che, vantando di essere un noto avvocato di Ravenna, si era presentato presso alcune abitazioni del centro cittadino, ottenendo con l’inganno l’aiuto di due cittadini ravennati.

In particolare, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute su segnalazione di un cittadino che, inizialmente convinto della buona fede dell’individuo, si era offerto di aiutarlo consegnandogli una somma di denaro.

Tuttavia, lo stesso, insospettitosi, aveva successivamente deciso di seguire l’uomo giungendo così a constatare come quest’ultimo, dapprima si avvicinava ad altre abitazioni con l’intenzione di leggere i cognomi sui campanelli, per poi reiterare, in un secondo momento, la stessa richiesta di aiuto nel tentativo di ingannare un secondo cittadino.

Le Volanti, prontamente intervenute, hanno condotto il segnalato presso i locali uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso.

Contestualmente, nei suoi confronti, personale della Divisione Anticrimine ha avviato un’immediata istruttoria che, anche considerati i numerosi pregiudizi specifici di cui è gravato l’uomo, si è conclusa con l’emissione di un foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Ravenna.