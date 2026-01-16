Impegnati ormai da tempo in una campagna di sensibilizzazione contro le truffe a gli anziani, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno scoperto una ennesima truffa telefonica e ne hanno denunciato l’autore. I militari della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, infatti, hanno rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane incensurato italiano che aveva contattato telefonicamente una ignara vittima fingendosi un dipendente di un noto istituto bancario ed era riuscito a raggirare il malcapitato inducendolo ad effettuare un bonifico da quasi quattromila euro su un conto corrente a lui riconducibile.

L’Arma dei Carabinieri coglie l’occasione per ricordare a tutti i cittadini come sia opportuno non accettare mai richieste di denaro da parte di soggetti sconosciuti e di tenere sempre alta l’allerta sui tentativi di truffa online o telefonica, nonché in relazione ai tentativi di truffa effettuati da sedicenti appartenenti all’Arma dei Carabinieri.