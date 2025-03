ADICONSUM – Associazione difesa consumatori promossa dalla Cisl- ha svolto il suo terzo Congresso, riconfermando come Presidente Fulvio Biondi, affiancato da Stefania Battistini e Alessandra Nannini.

Con quasi 600 iscritti e oltre 720 pratiche realizzate, Adiconsum è riuscita a recuperare per i propri assistiti nel 2024 170 mila euro, (109mila a Forlì Cesena; 22mila a Rimini; 39 mila a Ravenna) tramite il rimborso di importi non dovuti o lo storno di importi richiesti ma non dovuti. Le attività principali di assistenza ai consumatori affrontate da Adiconsum Romagna nel 2024 hanno riguardato per il 30% problematiche con le compagnie telefoniche e compagnie energetiche.

La parte della concicliazione/risoluzione alternativa delle controversie che segue un reclamo non soddisfatto rappresenta il 40% del lavoro di Adiconsum. Molte sono anche le consulenze fatte, in particolare legato ai contratti di fornitura luce e gas o rientro nel mercato tutelato.

“Gran parte delle persone assistite da Adiconsum- afferma Fulvio Biondi- sono anziani, a conferma che è proprio su di loro che purtroppo si concentra l’azione commerciale poco trasparente da parte di attori economici, soprattutto in campo energetico e della telefonia. Aiutare I consumatori a proteggersi da pratiche commerciali scorrette è l’azione principale di Adiconsum. Quello che vorremmo fare in futuro è cercare di rendere i consumatori più consapevoli del proprio potere di scelta. Il voto con il portafoglio permette ai consumatori di valorizzare e sostenere aziende con spiccata responsabilità sociale, promuovere progetti di economia circolare, creare comunità attive” . Gli sportelli Adiconsum, presenti a Cesena, Forlì,Faenza, Castelbolognese, Riolo Terme, Lugo,Ravenna e Rimini