Nella Sala Polivalente della Banca di Imola, in via Emilia 196 ad Imola, si è tenuta, presieduta dal Presidente Giovanni Tamburini, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della BANCA di IMOLA S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, presenti il Presidente della Capogruppo Antonio Patuelli e il Direttore Generale Nicola Sbrizzi

L’Assemblea Ordinaria ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024, chiuso con un utile lordo di 17,8 milioni di euro (+13,92%), dopo le necessarie rettifiche, i prudenziali accantonamenti e dopo aver assolto agli oneri riguardanti i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle competenti Autorità per 1,3 milioni di euro.

L’utile netto è cresciuto a 11,9 milioni di euro (+ 16,87%)

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo di 1,30 euro per azione (+ 62,5%).

Il risultato di gestione è stato reso possibile grazie, in particolare, all’aumento del margine di intermediazione (+4,66%) ed al calo delle rettifiche per il rischio del credito (-10,31%), conseguenza della costante azione di riduzione dei crediti deteriorati netti, la cui incidenza è scesa allo 0,60% degli impieghi.

La raccolta diretta da Clientela è salita a 1.645 milioni di euro (+0,47%) e la raccolta indiretta è cresciuta a 2.317 milioni di euro (+5,43%). La raccolta complessiva da sola Clientela è arrivata a 3.961,7 milioni di euro (+ 3,31%).

Gli impieghi alla Clientela si sono attestati a 782 milioni di euro.

Il 2024 ha continuato ad essere condizionato dalla prosecuzione dei conflitti bellici Ucraina- Russia ed Israele-Hamas con pesanti effetti socio-economici.

Localmente, anche nel 2024, si sono purtroppo verificate alluvioni e straordinarie ondate di maltempo, a fronte delle quali Banca di Imola è intervenuta prontamente a sostegno di Famiglie e Imprese, mettendo a disposizione finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose.

Banca di Imola, come le altre banche e le società del Gruppo Cassa di Ravenna, è sempre attenta e impegnata, insieme all’outsourcer informatico CSE Scarl, nel dare impulso all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale, nel rispetto delle tematiche ESG, con l’obiettivo di garantire sempre alla propria Clientela i più elevati livelli di servizio e la massima sicurezza.

La costante ampia offerta di prodotti e servizi evoluti avviene senza mai rinunciare alla priorità del fattore umano.

Banca di Imola e le altre banche del Gruppo La Cassa di Ravenna continuano ad essere orientate ad accrescere la loro solidità patrimoniale.

In particolare, gli indicatori patrimoniali per Banca di Imola sono ancora in crescita: il CET 1 Ratio sale al 31,80% (28,03% nel 2023), rispetto al limite normativo del 7,41%; il Total Capital Ratio sale al 31,80% (28,03% nel 2023), rispetto al limite normativo del 10,91%.

Banca di Imola opera con n. 37 sportelli nelle Province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Firenze.

L’Assemblea ha inoltre eletto n. 3 nuovi Componenti del Consiglio di Amministrazione: l’ Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, l’ Avv. Chiara Bulgarelli e la Rag. Daniela Fuschini

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono state assunte all’unanimità.