Si è svolta questo 22 giugno 2025, RICICLONDA, la regata non competitiva che si svolge ormai da 20 anni presso il Circolo Velico di Punta Marina Terme.

Nata dall’intuizione di Jacopo Mutti e proseguita da Ernesto Sarracino, dello staff del Circolo Velico di Punta Marina Terme, e esperto pedagogista romagnolo, Riciclonda è l’occasione per vivere insieme all’aria aperta nell’ambiente mare, valorizzare materiali di recupero, crescere come gruppo famiglie e trascorre una giornata diversa dal solito e di relax al mare.

Ha come protagonisti equipaggi misti di famiglie, scuole d’infanzia, centri per le famiglie, che riscoprono il gusto di lavorare insieme ad un progetto per sfidarsi nella realizzazione di una piccola imbarcazione rigorosamente con materiali di recupero.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Ravenna e da “Villaggio Globale” di Ravenna che ha ottenuto la possibilità di attivare laboratori nelle zone alluvionate: hanno aderito subito il Comune di Ravenna, L’unione della Romagna Faentina e l’Unione della romagna Forlivese, e alcune scuole di diversi territori.

Si sono sfidati 5 equipaggi, il nido d’infanzia comunale “Il Bosco” di Fusignano, la Scuola d’infanzia paritaria Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, la scuola d’infanzia comunale di Massa Lombarda. il centro per le famiglie di Forlì, e i cuginetti Diego e Simo: 5 imbarcazioni colorate, con equipaggi di bimbi dai 6 mesi ai 10 anni, trainate e spinte con entusiasmo da insegnanti, famiglie e amici.

Una giornata piena di energia e risate, di voglia di stare insieme e di misurarsi con la sfida delle piccole onde e prova galleggiamento (brillantemente superata da tutti gli equipaggi).

“La Dispirata” (Sant’Agata) alla sua prima partecipazione all’evento si è aggiudicata il premio “Più Veloce” e “più numerosa” con un equipaggio nutrito di bimbi e fratellini tutti a bordo. “Il Bosco”, già veterani della sfida, si sono aggiudicati il premio “la più Grande” con una base notevole di scafo, e “la più colorata” con tendalino e scafo dipinti per l’occasione. “La Piratesca Oceania” (Massa Lombarda) ha realizzato una splendida zattera sullo stile del cartone di Oceania, con tanto di vela che poteva essere issata, e si è aggiudicata il premio “barca più artistica” e “ la più a tema”. la “MSC Diego e Simo” biposto si aggiudicano il premio “essenziale” e “piccina”. Mentre l’equipaggio della “Poop Storm” del centro per le famiglie di Forlì vince la categoria “equipaggio più giovane” e la più “fashion” con la vela dei pirati con il ciuccio.

Grazie al circolo velico per la tradizionale occasione e disponibilità di spazi e competenza, della cucina del marinaio a disposizione di tutti, ma anche di spazi relax. E grazie ad AIDO, ADVS e AIL che hanno sostenuto la giornata di festa con la loro presenza.

Oltre che il sostegno del Comune di Ravenna, Ufficio Decentramento, Territorio del Mare, quest’anno l’evento è stato supportato anche da Villaggio Globale www.villaggioglobale.ra.it che all’interno del progetto più ampio Immagine-Rete, si propone di stimolare ed accompagnare la rinascita delle relazioni di vicinato, facilitare la ripartenza di iniziative ludiche e di libera aggregazione per i bambini delle aree alluvionate .

Il Progetto Immagine Rete è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato dal Consorzio Solco Ravenna.