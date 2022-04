Si è svolta ieri sera l’assemblea di COmunità ROmagna ODV

La Presidente Angela Gulminelli ha presentato la relazione di missione predisposta per questa assemblea che conclude un anno complicato, di novità, di cambiamento.

Un anno ricco di tante progettualità nuove, un anno in salita e, talvolta molto faticoso. Sicuramente un anno ricco di solidarietà.

Il periodo che abbiamo e, in parte stiamo ancora vivendo, ci sta facendo capire che abbiamo bisogno di più umanità, di sempre maggiore vicinanza alle persone. Benché la tecnologia ci abbia aiutato e ci aiuti ad essere vicini, sentiamo la mancanza dell’abbraccio e della presenza delle persone.

Il 2021 è stato un anno che ha visto alcune tappe importanti e significative per il nostro volontariato:

Rinnovo del Consiglio Direttivo

Cambiamento della ragione sociale – Nasce CORO COmunità ROmagna ODV

Partecipazione alla manifestazione di interesse per gestire il CSV Romagna

Assegnazione da parte di ONC, sub judice, del CSV Romagna a Volontaromagna

La vicenda CSV Romagna ha richiesto molte energie da parte del Consiglio in carica fino ad aprile e dal suo presidente Padre Claudio Ciccillo che ringrazio personalmente per quanto fatto.

Apprezzabile la sua scelta di non candidarsi pensando di favorire un dialogo costruttivo con gli altri CSV della Romagna.

Ad aprile quindi un nuovo consiglio che ha subito tentato, inutilmente, un dialogo con gli altri territori per favorire una fusione che non lasciasse indietro nessuno.

Sono tuttavia continuate le attività del Centro Servizi per il volontariato nella considerazione che il CSV debba essere una struttura realmente al servizio delle associazioni, un luogo in cui le associazioni si appoggiano con fiducia certi di trovare una risposta qualificata ad ogni richiesta.

Alla relazione di missione è seguita la presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 che ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi e il completamento della programmazione approvata dall’Organismo Nazionale di Controllo dei CSV. Un bilancio in perfetto equilibrio, prodotto di una gestione attenta, prudente e lungimirante. Presentata la relazione dell’Organo di Controllo interno e una sintesi del Bilancio Sociale. Dopo le approvazioni di rito è stato il momento di presentare il programma delle attività 2022.

Ci siamo chiesti: che cosa rappresenta Comunità Romagna per le Associazioni e per i Territori?

Rappresenta un punto di riferimento provinciale del terzo settore in collaborazione con le Consulte dei territori. Un tavolo di confronto e di dialogo, un incubatore di nuove progettualità svolto verso gli enti di terzo settore come previsto dallo statuto e lo sarà finché ci saranno Associazioni che credono in questo nostro ruolo

L’attività di Coro prosegue in un processo di crescita basato sui temi della cittadinanza attiva, dell’impegno sociale, della partecipazione democratica, attraverso la strutturazione di reti tematiche, laboratori sociali, percorsi di sviluppo comunitario.

Abbiamo davanti una grande sfida, una grande opportunità di crescita nel senso della cittadinanza attiva, della partecipazione, della democrazia, la forza di uno stato sono i suoi cittadini coscienti, liberi, responsabili, attenti ai diritti/doveri di tutti e ciascuno, non più delegati o assistiti ma protagonisti della propria storia, Creatori del proprio domani. Noi ci crediamo ancora e speriamo in un domani migliore per il volontariato ravennate, sicuramente diverso da quello a cui eravamo abituati, ma di nuovo al fianco dei nostri volontari. I cambiamenti partono dal basso, attraverso piccoli gesti di solidarietà, attraverso l’aiutarsi a vicenda.

Angela Gulminelli, Presidente Comunità Romagna ODV