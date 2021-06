“Buona parte delle famiglie della provincia di Ravenna credo abbiano beneficiato delle prestazioni del prof. Scorza, primario di pediatria all’ospedale di Ravenna e per tanto tempo libero docente all’università di Bologna. Persona davvero dai modi garbati e rispettosi che ha sempre svolto con abnegazione la sua professione medica e di dirigente del reparto di pediatria, facendo crescere, peraltro, un gruppo di medici pediatri che hanno avuto il beneficio di collaborare con lui e di averlo come maestro. Una persona che non scindeva mai l’aspetto medico-scientifico insito nella sua professione, con quello umano e sociale: caratteristica non sempre presente nelle persone chiamate a professare la medicina. Ricordo, una volta, di aver lasciato un biglietto di saluti sotto al tergicristallo della sua auto. Si trattava di un semplice saluto, ma poco dopo la sua preoccupazione non fu tanto quella di ricambiare il mio gesto, che fece con la consueta gentilezza, ma piuttosto di chiedere se avessi avuto qualche necessità ribadendomi la sua disponibilità. Una persona davvero unica, nei modi, nella signorilità, nella grande disponibilità e competenza medica.

Alla Signora, noto medico pediatria cittadino, certamente non meno ricca di qualità rispetto al marito, e ai suoi figli, le espressioni di grande cordoglio unite ad una preghiera che sicuramente il compianto professore avrebbe gradito moltissimo.”

Gianfranco Spadoni