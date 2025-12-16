Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, ha firmato la delibera di nomina dei componenti del Comitato di Gestione dell’Ente che si è oggi formalmente insediato in occasione della prima riunione e che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

Il Comitato di Gestione risulta così composto da Luca Coffari, quale componente designato dalla Regione Emilia Romagna e da Tomaso Triossi, quale componente designato dal Comune di Ravenna.

Del Comitato fa parte anche il C.V. (C.P.) Maurizio Tattoli, Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna, nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell’Autorità di Sistema Portuale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell’Ente, Francesco Benevolo.

Il Comitato di gestione, in quanto organo collegiale di indirizzo strategico svolge importanti funzioni nell’ambito della pianificazione e dello sviluppo delle attività portuali e logistiche ed è chiamato ad esprimersi rispetto ad atti fondamentali per la gestione dell’Ente, dal Piano Operativo Triennale ai Bilanci, dalle concessioni demaniali al Piano Regolatore.

Il Presidente Benevolo ha dichiarato che: “Con la costituzione del nuovo Comitato di gestione, l’Ente compie un passo avanti fondamentale per quella piena operatività tanto importante in questo momento sia per il prosieguo delle attività legate al potenziamento infrastrutturale dello scalo, sia per il consolidamento del ruolo che il porto di Ravenna detiene quale hub logistico ed energetico nazionale, sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia.” “Sono certo- ha concluso Benevolo – che il Comitato continuerà a lavorare nel segno della fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le Istituzioni e questa Autorità di Sistema Portuale, per migliorare la competitività dello scalo, per innalzare ulteriormente la sicurezza e la qualità del lavoro nell’interesse della crescita del nostro territorio e del Paese.”