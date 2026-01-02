Nella giornata odierna, venerdì 2 gennaio, il nuovo dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Giovanni Favaretto, ha iniziato ufficialmente il suo incarico. Per l’occasione, il Sindaco di Faenza e Presidente dell’Unione, Massimo Isola, accompagnato dall’Assessore del Comune di Faenza con delega al Personale e alla Sicurezza, Massimo Bosi, si è recato presso la sede del Comando in via Baliatico per dare il benvenuto al nuovo ufficiale e avviare i primi confronti operativi.

Giovanni Favaretto, 51 anni, originario del comune veneziano di Mirano, approda alla guida del Corpo dopo essere risultato vincitore del concorso indetto dall’Unione. Il suo è un profilo di solida esperienza: laureato in Economia e Commercio, ha intrapreso la carriera nel 1998 partendo dal ruolo di agente per ricoprire il primo comando alla giovanissima età di appena 29 anni; un percorso che gli ha permesso di conoscere a fondo ogni aspetto della vita operativa della Polizia Locale. Segno del suo impegno verso questo nuovo incarico è anche la scelta di trasferire la propria residenza direttamente nella città di Faenza.

L’incontro conoscitivo si è trasformato immediatamente in una sessione di lavoro. Il Sindaco Isola, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro, ha delineato i temi strategici che il Comandante si troverà ad affrontare nel breve e lungo periodo. Il colloquio si è concentrato in particolare sulla sicurezza urbana e sul presidio del territorio, passando per la gestione della viabilità e la complessa macchina organizzativa legata alla sicurezza dei grandi eventi che caratterizzano la vita della Romagna Faentina.

Al termine del colloquio, il Sindaco Isola e l’Assessore Bosi hanno ribadito la piena fiducia della giunta nei confronti di Favaretto, sottolineando l’importanza di una Polizia Locale che sia punto di riferimento costante per la cittadinanza. Il Comandante, nel ringraziare per l’accoglienza, ha sottolineato come la sua priorità immediata sarà l’immersione totale nella realtà locale per comprenderne al meglio le dinamiche. Nei prossimi giorni, Favaretto proseguirà il suo percorso di insediamento facendo visita a tutti i comuni dell’Unione per incontrare personalmente gli amministratori locali e conoscere gli agenti che operano nei vari distaccamenti del corpo.