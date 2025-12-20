Si è costituito il Comitato ravennate per il No al referendum sulla Giustizia

Si è presentato a Ravenna il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia. Promosso dai Comitati della provincia di Ravenna in difesa della Costituzione, hanno aderito alla nuova realtà contraria alla riforma del ministro Nordio diverse associazioni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Bagnacavallo e poi ancora l’Anpi, l’Arci, la Cgil e Libera.

Nel giudizio del neonato comitato, la riforma Nodio è “il peggior tentativo di modificare la Costituzione” in questi anni di Repubblica. Una riforma ritenuta “pessima” che rischia di “scardinare l’ordinamento giuridico e costituzionale”. A rischio sarebbe, per il comitato, l’autonomia della Magistratura a vantaggio di un potere esecutivo maggiormente libero da controlli.