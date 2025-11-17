Con il concerto del 15 novembre 2025, si è conclusa con grande successo la quarta edizione della rassegna di musica da camera del 700, alla Chiesetta del Ponte Assi, che ha visto quest’anno in programma 12 concerti dove hanno partecipato più di 430 persone.

Il concerto del 15 novembre ha visto la presenza di Cesare Bandini ( organo), Marina Mammarella (violino) e Agide Bandini ( contrabbasso) e del giovane artista Voce basso di Reggio Emilia Giacomo Pieracci. Gli artisti si sono esibiti seguendo il repertorio dei compositori italiani e stranieri del 700.

“Un ringraziamento va alle aziende che hanno sostenuto la rassegna di musica da camera e al gruppo di volontari che tutti gli anni permette l’organizzazione dei concerti. Un ringraziamento va anche ai cittadini che con la loro costante presenza ai concerti contribuiscono a mantenere vivo l’Oratorio che per tanti anni era stato abbandonato”.

Nel 2026 si terrà la quinta edizione della rassegna di musica da Camera, Il 2026 sarà un’anno molto importante perchè nel 2026 ricorrono i 260 anni dalla fondazione dell’Oratorio Madonna di Pompei 1766-2026.