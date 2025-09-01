Si è conclusa la quarta edizione del Motor Bikers Birrata, un evento che ha saputo unire la passione per le due ruote a un nobile scopo benefico. Nonostante il maltempo che ha sfidato i partecipanti nella giornata di sabato, circa 200 persone tra motociclisti e accompagnatori, provenienti da diverse città italiane come Pisa, Verona, Lecce, Roma, Modena, Brescia, Bergamo e Mantova, si sono ritrovate a Faenza per un fine settimana all’insegna della solidarietà. Nel corso del fine settimana, in totale, sono state oltre 700 le persone che hanno partecipato alla festa.

La domenica mattina, i partecipanti hanno preso parte a un motogiro speciale, visitando il Museo Marco Simoncelli a Coriano e rendendo omaggio al campione.

L’obiettivo principale del Motor Bikers Birrata è la raccolta fondi per iniziative benefiche, come le passate donazioni di Natale e Pasqua che hanno portato sorrisi ai bambini ricoverati in ospedali e strutture per i meno fortunati.