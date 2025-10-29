Ieri, martedì 28 ottobre, al Centro Commerciale ESP di Ravenna, si è tenuto l’evento conclusivo di Strùffati – per non cadere in trappola, la campagna di sensibilizzazione finanziata dal Ministero dell’Interno e promossa dal Comune di Ravenna, insieme alla Polizia Locale di Ravenna e alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ravenna, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Villaggio Globale.

Un pomeriggio partecipato, ricco di emozione e di risate, condotto dall’attore Francesco Bentini, che insieme al collega Graziano Garavini ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di improvvisazione teatrale capace di unire informazione e leggerezza.

Un momento di coinvolgimento e di riflessione collettiva, alla presenza del Viceprefetto Arnaldo Agresta, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale con il comandante Andrea Giacomini e la vicecomandante Alessandra Bagnara, dell’Ispettore Antonio Scodalupi della Polizia Postale, dei rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Vicesindaco Eugenio Fusignani, della dirigente del Servizio Sociale Associato Elena Zini e di Roberta Serri del Comune di Ravenna.

Un grazie speciale alla content creator Martina Felloni e a sua nonna Anna, tra gli ospiti dell’evento di ieri, e agli altri co-protagonisti del progetto: i ragazzi e le ragazze delle Magliette Gialle, che con entusiasmo e creatività hanno contribuito alla realizzazione dei video della campagna, l’influencer ravennate Niccolò Califano e il comico Giuseppe Giacobazzi, volto della campagna affissioni.

Ringraziamenti anche a chi ha sostenuto e ospitato le diverse tappe del progetto: AUSL Romagna, Ravenna Farmacie, lo Sportello Polifunzionale del Comune di Ravenna e il Centro Commerciale ESP.

Con l’incontro di ieri si chiude un percorso di informazione e prevenzione che, attraverso linguaggi diversi e il coinvolgimento diretto della cittadinanza, ha contribuito a costruire una comunità più consapevole e attenta.