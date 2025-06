Si chiude un giugno record per le temperature, ma l’ondata di calore continuerà anche nei prossimi giorni

Si chiude un giugno rovente, un mese con picchi di 37-38°, 8-9 gradi sopra la temperatura media che si sarebbe dovuta registrare in questi giorni alle nostre latitudini: 29°C.

Si chiude il mese delle temperature record, ma non si chiude l’ondata di calore prevista sulla Romagna. Almeno fino al fine settimana l’afa non farà sconti.