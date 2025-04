Si chiude OMC: “Ravenna si candida ad essere una capitale della logistica e della portualità”

Ultimo giorno in fiera al Pala de André per l’OMC. La tre giorni dedicata all’energia e al settore offshore è stata come ogni edizione un momento di incontro per sviluppare accordi e progetti futuri. Per Ravenna rappresenta un consolidamento internazionale: considerati gli investimenti in GNL, gas e metanodotti, impianti per fonti fossili e rinnovabili, la città viene ritenuta dal settore un punto di svolta per il mondo energetico del Mediterraneo, con inevitabili ricadute su tutto il mondo portuale.