Si è conclusa nei giorni scorsi, dopo 31 serate di apertura tra luglio e agosto, la mostra “L’arte delle Fondazioni”, promossa dalla CNA Territoriale di Ravenna in collaborazione con il Comune di Cervia. La mostra, ospitata nella suggestiva cornice dei Magazzini del Sale di Cervia, ha fatto parte del ricco programma di eventi dell’estate cervese, contribuendo a rendere varia e di qualità l’offerta ai turisti e ai residenti. La risposta del pubblico è stata molto positiva, con oltre 16.000 visitatori arrivati da tutta Italia e dall’estero, che hanno dimostrato grandi apprezzamenti per l’esposizione, lasciando commenti e recensioni molto positivi.

Anche quest’anno CNA e il Comune di Cervia hanno ritenuto importante proporre questa iniziativa, con un progetto originale e di altissima qualità, curato ancora una volta dal Professor Claudio Spadoni. Ogni anno, la mostra promossa da CNA testimonia il solido e intimo legame tra artigianato e arte, tra turismo e cultura e promuove la crescita culturale e artistica del territorio e della comunità. La collaborazione tra il Comune di Cervia e CNA ha permesso di portare in città un contributo importante alla qualità dell’offerta di intrattenimento per i residenti e i tanti turisti che scelgono il nostro territorio.

L’impegno e l’entusiasmo profusi da tutti i soggetti coinvolti nel progetto ha dato risultati inattesi e molto positivi. Sono cinque le fondazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra: Fondazioni Tito Balestra Onlus di Longiano, Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Golinelli di Bologna, Cardinale Giacomo Lercaro di Bologna e Dino Zoli di Forlì, con prestiti importanti di molti dei più affermati artisti del secolo scorso e contemporanei. La mostra ha documentato un tratto d’arte, dalla metà dell’800 ad oggi, attraverso le diverse interpretazioni e sensibilità di cinque importanti Fondazioni molto diverse tra loro che hanno portato una selezione molto eterogenea di opere.

“Ringraziamo il Comune di Cervia che ha accolto anche quest’anno la nostra proposta e ha collaborato a questo importante evento espositivo – afferma il Direttore della CNA di Ravenna Massimo Mazzavillani – il Prof. Spadoni, che anche quest’anno ha proposto un lavoro di altissima qualità, frutto della sua competenza e della continua ricerca, tutti i prestatori e tutti coloro che hanno collaborato, rendendo possibile un evento così prestigioso e che ha raccolto grandi apprezzamenti e commenti estremamente positivi dai visitatori”.