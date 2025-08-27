Si chiude l’edizione numero 23 dello storico programma televisivo “Salotto Al Caminetto” con il meglio delle 8 serate che sono state trasmesse in questa estate 2025.

Rivedremo quindi alcuni momenti degli interventi dei 29 ospiti con, in conclusione, un’intervista a Emma Godani, manager di PLT Food, azienda del gruppo PLT Holding, proprietaria del Ristorante Al Caminetto di Milano Marittima

Il programma è in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna e sarà trasmesso da Teleromagna (canale 14), giovedì 28 agosto ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su TELECENTRO (canale 80) lunedì 1 settembre ore 21 (in replica il venerdì ore 23). Sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravenna e Faenza WEBTV sarà online da sabato 30 agosto alle ore 20.00.

L’appuntamento con il “Salotto Al Caminetto” è ora programmato ora per l’estate 2026 quando toccherà quota 24 edizioni.