Si cercano 1139 faentini per il 25 aprile, per ricordare i ragazzi stranieri morti per la nostra Liberazione

Si cercano 1139 faentini per la festa della Liberazione. L’annuncio è apparso a Faenza e si sta diffondendo sui social network e via WhatsApp. Sarà un 25 aprile diverso, durante il quale non sarà possibile svolgere manifestazioni pubbliche per celebrare i 75 anni della Liberazione. Tutti gli eventi si terranno probabilmente con una partecipazione ristretta, con la presenza unicamente dei rappresentanti delle singole istituzioni. È quindi nata l’idea di poter festeggiare la ricorrenza distanti nelle nostre case, ma comunque uniti in questo momento di ricordo, vista anche l’importanza dell’anniversario. Per concretizzarla è così nata la ricerca di 1139 faentini che accettino di pubblicare sulla propria pagina di Facebook il nome di uno dei soldati appartenenti alle truppe militari del Commonwealth sepolto nel cimitero militare di Santa Lucia.