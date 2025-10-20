Zeus cerca casa, il cane del consigliere comunale di Bagnacavallo Gianfranco Rambelli non ha più nessuno che possa accudirlo. Zeus viveva con Rambelli e la madre dell’uomo, entrambi deceduti, in un lutto che ha colpito improvvisamente la comunità della Bassa Romagna.

Zeus, due anni, è un patou, più comunemente conosciuto come cane da montagna dei Pirenei, reso famoso dai racconti della saga di Belle e Sebastien, il cane utilizzato dai pastori francesi per difendere il gregge dall’attacco di animali selvatici. Si tratta di un molossoide, che può arrivare anche ad 80 Kg di peso e ad un’altezza al garrese fra i 70 e i 90 cm. Nonostante sia stato scelto per la difesa del gregge, in realtà, solitamente, il patou ha un carattere affettuoso verso il proprio gruppo sociale. Tuttavia necessita di molto spazio e di un padrone dal carattere fermo.

A lanciare l’appello per riuscire a trovare una nuova casa a Zeus è stato, sul proprio profilo Facebook, Rudi Capucci.