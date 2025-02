Si attende il nome del candidato sindaco di Fratelli d’Italia

Dovrebbe uscire a giorni il nome del candidato sindaco di Fratelli d’Italia, ma ancora il riserbo non è stato sciolto. Forza Italia preferirebbe un nome di indirizzo politico-partitico, mentre il partito di maggioranza sembrerebbe aperto anche a una soluzione civica. Ancora in ballo il nome della civica Veronica Verlicchi della Lista la Pigna, che aveva sostenuto Alberto Ferrero nella candidatura al Consiglio Regionale. Tuttavia, sembra meno probabile di altri dopo che Gianfilippo Rolando l’aveva prospettata come candidata della Lega in televisione, creando non poco scompiglio nella coalizione. Ormai il ritardo nella scelta è palese, così come le divergenze d’opinione. Ma, la candidatura di Alvaro Ancisi da parte di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, ha sicuramente imposto la necessità di sbrigarsi. Un nome però ufficiale ancora non è stato fatto. Non è un segreto che il ritardo e l’immobilismo di Fratelli d’Italia abbia innervosito Forza Italia, che a questo punto potrebbe anche presentarsi da sola: il candidato papabile in questo scenario sarebbe senz’altro Alberto Ancarani.