Un accordo che rafforza il parco sponsor del club e testimonia ancora una volta la capacità del progetto Ravenna FC di attrarre eccellenze imprenditoriali del territorio, dando vita a collaborazioni basate su valori condivisi, visione e radicamento nella comunità locale.

Sì Anelli nasce da un’intuizione imprenditoriale di Marcello Casadio, che ha saputo trasformare la propria passione per l’arte orafa in un modello innovativo: portare la gioielleria all’interno dei centri commerciali. Da quel primo punto vendita a Ravenna, l’azienda è cresciuta fino a contare oggi quattro store e una solida presenza online, affermandosi come realtà dinamica e all’avanguardia nel settore.

L’ingresso di Sì Anelli tra i Platinum Sponsor rappresenta non solo un sostegno concreto al progetto sportivo del Ravenna FC, ma anche un impegno autentico verso la crescita del tessuto cittadino attraverso lo sport.

“Sì Anelli è lieta di annunciare la sua nuova collaborazione con il Ravenna FC, entrando a far parte della rete di sponsor ufficiali della squadra. Questa scelta nasce dalla mia volontà di sostenere il calcio locale, in particolare una realtà come il Ravenna FC, che considero un punto di riferimento per il nostro territorio. La decisione di entrare in questo progetto è stata influenzata dalla serietà e dalla visione della dirigenza, che ha dimostrato di avere obiettivi chiari e concreti per il futuro della squadra. Credo che il calcio non sia solo un’opportunità di divertimento, ma anche uno strumento di crescita e di unione per la nostra comunità.”, ha dichiarato Marcello Casadio, fondatore di Sì Anelli.

Soddisfazione anche da parte del club, che accoglie con entusiasmo questa nuova alleanza. “Siamo felici di dare il benvenuto a Sì Anelli come Platinum Sponsor del Ravenna FC.” – ha dichiarato Paolo Scocco, Direttore Generale del club – “Condividiamo la stessa visione: crescere con passione, radicati nel nostro territorio ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro.”

Il Ravenna FC ringrazia Sì Anelli per la fiducia e confida che questa partnership possa portare reciproche soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.