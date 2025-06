Si amplia Campus: il centro sportivo ospiterà ginnastica, pallamano, calcio a 5 e baskin

Via libera all’ampliamento di Campus, il centro sportivo in via Proventa sorto dove un tempo esisteva il Futbolito, e che oggi ospita le squadre giovanili di pallacanestro, dotato di deposito, infermeria e area ristoro. Inaugurato a settembre 2019, Campus, gestito in convenzione dall’omonima società, può ora accogliere la seconda fase di sviluppo per offrire una casa alle società sportive che soffrono di carenza di strutture, come pallamano, calcio a 5, ginnastica ritmica e baskin. Il nuovo intervento, su 1.500 mq, prevede la realizzazione di un nuova palestra coperta da destinare a campo polifunzionale, con tanto di spogliatoi, servizi igienici, tribunette, deposito, locali tecnici e uffici. Verranno incrementate le connessioni ciclopedonali e attraverso i mezzi pubblici.