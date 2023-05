ella giornata di lunedì, come in tutta la Romagna, è stata emessa l’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico nei Comuni dell’Unione, così come in tutta la Romagna.

Mentre la Protezione Civile e i comuni hanno monitorato la situazione per l’intera nottata, le precipitazioni sono perdurate, cosa che ha portato la Regione a emanare una nuova allerta ARANCIONE per tutti i comuni dell’Unione tranne per Solarolo dove il livello di attenzione è stato dichiarato ROSSO.

Per meglio fronteggiare eventuali emergenze, in tutti i Comuni dell’Unione sono stati attivati i COC, i Centri Operativi Comunali. Conseguentemente alle problematiche che si stanno delineando di ora in ora nel territorio, la macchina della Protezione Civile è in costante collegamento con la sala operativa della Prefettura e della Regione insieme ai tecnici sono al lavoro per monitorare la situazione.

Per quel che riguarda l’Unione della Romagna Faentina le abbondanti piogge stanno determinando alcune problematiche: frane, in particolar modo nella zona di Brisighella e Casola Valsenio, alcune delle quali sulle vie di comunicazione che in queste ore si stanno rimuovendo e l’innalzamento della soglia dei livelli di acqua dei fiumi Senio, Lamone e Marzeno e dei rii collegati. Per precauzione, si è provveduto a chiudere transennando alcuni attraversamenti dei corsi d’acqua e le relative strade dove la situazione è più preoccupante.

Ci si raccomanda con la popolazione dei comuni dell’Unione faentina di prestare particolare attenzione nelle zone adiacenti ai fiumi e ai rii. È chiesto di NON avvicinarsi ai corsi d’acqua. Per chi abita nelle vicinanze di fiumi, torrenti e rii, è chiesto alla popolazione di non uscire dalle proprie abitazioni se non per reali necessità e di prestare attenzione nel caso in cui i corsi d’acqua dovessero oltrepassare gli argini.

In relazione all’evoluzione delle avverse condizioni metereologiche e dell’innalzamento del livello dei fiumi, si avvisa la popolazione residente del comune di Faenza di limitare al massimo gli spostamenti e tenersi lontani dai corsi d’acqua e dagli avvallamenti. Come misura di estrema cautela, soprattutto per chi abita presso i fiumi, è consigliabile portarsi ai piani alti, evitando di scendere in cantine e scantinati.

Occorre evitare allarmismi non giustificati ma allo stesso tempo adottare comportamenti di massima cautela.

L’amministrazione e la protezione civile sono sul campo con tutti gli uomini e i mezzi a disposizione.

A Riolo Terme sono stati chiusi il Ponte Bailey e via Bertozzi in località Isola. Chiuso il ponte dei Crivellari, in via Caduti dei Crivellari, a Borgo Rivola. Chiusa la passerella pedonale che attraversa il fiume in via Rio Vecchio

A Brisighella smottamenti sono stati segnalati in zona Rontana, Villa Vezzano, Zattaglia, Valpiana, Fognanno e Monte Colombo. Una frana anche in via Bicocca. Caduto un grande albero in via Vittorio Veneto.