Ieri mattina, verso le ore 12 è stata segnalata alla Sala Operativa della Polizia Locale la presenza di un uomo che camminava in stato confusionale in via Sant’Alberto. Una pattuglia del Pronto Intervento, giunta sul posto per le verifiche, ha avvistato un uomo, di 88 anni, di nazionalità albanese e residente nell’abitato di Ravenna, il quale ha riferito di essere diretto a piedi a Venezia.

Rilevata la necessità di aiuto, sono stati svolti immediati accertamenti per risalire all’identità e alle persone affidatarie dell’anziano, munito soltanto di un abbonamento al trasporto pubblico di linea.

Risolutiva, al riguardo, è stata la mediazione telefonica svolta da uno dei dipendenti amministrativi in servizio presso la Polizia Locale di Ravenna, madrelingua albanese. In pochi minuti è stato così possibile contattare il nipote dell’anziano e riaccompagnarlo presso la propria residenza.