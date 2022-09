Si accendono i velox sulla San Vitale fra Bagnacavallo e Lugo e alle porte di Sant’Alberto

Entrano in funzione i nuovi autovelox sulla San Vitale fra Bagnacavallo e Lugo. I dispositivi elettronici hanno iniziato a funzionare nella mattinata di lunedì 5 settembre, ma al momento non saranno elevate sanzioni. I primi giorni infatti saranno utilizzati per fini statistici e per tarare gli apparecchi. I velox, in funzione 24 ore su 24, senza la necessaria presenza di una pattuglia delle forze dell’ordine, sono stati installato dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Bagnacavallo nell’ambito di una serie di interventi con la finalità di migliorare la sicurezza stradale, 50 Km/h il limite previsto.

Sempre la Provincia di Ravenna oggi ha acceso il nuovo autovelox alle porte di Sant’Alberto, sulla provinciale 24 Conventello. Il nuovo strumento è stato installato per far diminuire la velocità dei mezzi in ingresso a Sant’Alberto e per aumentare la sicurezza dell’incrocio con la provinciale omonima. Il limite di velocità in questo tratto di strada è 70 Km/h.