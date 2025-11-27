Si accende il Natale: installazioni luminose, laboratori per bambini e musica al lume di candela

Si accende il Natale a Ravenna. Domenica alle 17 è in programma l’accensione dell’albero in Piazza del Popolo preceduta dalle dimostrazioni delle squadre sportive giovanili della città. Sempre in piazza, al posto dei tradizionali capanni ci saranno delle installazioni luminose. Tra le iniziative anche i laboratori per bambini all’interno della residenza comunale alla ricerca degli elfi. Poi, tornerà la rassegna di Christmas Soul e, per la prima volta, con ‘Tappeti in musica’ ci saranno concerti al lume di candela alla Domus dei Tappeti di Pietra. In piazza San Francesco ci sarà il villaggio del Natale di Advs