Si accende il Natale a Ravenna

Torna la magia del Natale a Ravenna con un fitto cartellone di eventi. Dopo l’accensione delle luminarie del 22 novembre scorso, oggi alla presenza del sindaco del Comune di Ravenna Alessandro Barattoni e della sindaca del Comune di Andalo Eleonora Bottamedi, del prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, del presidente della Cassa di Risparmio Antonio Patuelli e dei rappresentanti degli sponsor è stato acceso l’albero di Natale. L’allestimento sarà curato da Azimut Spa ed è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di una cordata di sponsor che comprende La Cassa di Ravenna, Cittadini dell’ordine Spa, Cooperativa spiagge Ravenna, Comitato Spasso in Ravenna, Engim, Ravaioli Legnani, Gruppo Sapir, Ram Holding spa, Terme di Riolo e Trc Terminal container Ravenna. Per l’occasione, alle 16, piazza del Popolo ha ospitato una rappresentanza di alcune squadre sportive cittadine tra le quali Capra team Ravenna, Olimpia Teodora Ravenna, Ravenna Football club 1913 con delegazione, Porto Robur Costa 2030 con delegazione, Basket Ravenna, Chiefs football americano, Ravenna Rugby Football Club e Lo Zodiaco che proporrà performance di danza. A seguire suonerà la Banda musicale cittadina.