ShantiHome Yoga Terapia: tre percorsi per acquisire consapevolezza, benessere fisico ed emotivo

Tre percorsi di yoga terapia per ritrovare o migliorare il benessere fisico ed emotivo. Nella ShantiHome di Elisabetta Plazzi da gennaio ripartono le masterclass di Dynamic Flow Emozioni & Chakra, Yoga Salute Schiena e Benessere e infine Yoga Salute e Benessere Senior: tre percorsi per piccoli gruppi che vogliono acquisire consapevolezza e benessere fisico ed emotivo. Per info Sito web: https://www.yogaterapiashantihome.it/ Facebook: Shantihome – yogatherapy – Telefono: +39 335 825 3835 – ShantiHome Yoga Terapia, via Busmanti 6, Ravenna