Il cineforum “Sguardi dal Futuro”, promosso dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – sede di Ravenna con il supporto di Fondazione Flaminia, continua a offrire un punto di incontro tra la comunità universitaria e la cittadinanza attraverso il linguaggio cinematografico, proponendo una serie di proiezioni gratuite al Cinema Jolly fino a dicembre 2025.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 ottobre con Amadeus di Miloš Forman (1984), una biografia di Mozart premiata con 8 Oscar, che unisce musica e dramma.

A seguire il ciclo proseguirà il 6 novembre con Sciuscià (1946), capolavoro neorealista di Vittorio De Sica sull’amicizia nell’Italia del dopoguerra; il 20 novembre verrà proiettato Persepolis (2007), l’adattamento animato della graphic novel di Marjane Satrapi; la rassegna si concluderà il4 dicembre con Mustang di Deniz Gamze Ergüven (2015), un racconto sulla libertà femminile candidato all’Oscar.

Tutti i film sono proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e sono a ingresso libero, con inizio alle 18, e sono introdotti dal commento di docenti e studenti di Beni Culturali per stimolare una riflessione sul patrimonio culturale e sull’identità. L’iniziativa ha preso il via con successo già nel corso dell’anno: una prima serata di anteprima si era tenuta il 19 giugno conAmarcord di Federico Fellini (1973), cui aveva fatto seguito, il 22 settembre, una proiezione dedicata alle matricole con il film Michelangelo – Infinito (2018) e il 9 ottobre con Fino all’ultimo respiro di di Jean-Luc Godard (1960).