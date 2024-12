Sgominato gruppo neonazista: puntavano alla distruzione del sistema politico e all’eliminazione dei principali esponenti

Sgominato il gruppo neonazista e suprematista “Werwolf Division”: 12 arresti in tutta Italia e perquisizioni anche a Ravenna. Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura. 25 le perquisizioni domiciliari in diverse località d’Italia (Bologna Bari, Brindisi, Lecco, Milano, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Roma, Teramo, Trieste, Vercelli e Vicenza) fra cui appunto Ravenna.