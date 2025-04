“Nella giornata di oggi, si è svolto il presidio organizzato dal Sindacato Generale di Base (SGB) davanti al Macello Martini, a sostegno dei 5 lavoratori licenziati da ITL Servizi per ritorsione, a seguito di diverse iniziative sindacali intraprese nei mesi scorsi.

Il presidio è stato convocato per denunciare un fatto gravissimo: cinque lavoratori dell’appalto sono stati ingiustamente licenziati solo per aver alzato la testa, per essersi organizzati con SGB, per aver preteso dignità. Una ritorsione che non possiamo accettare in silenzio.

I lavoratori in questione, come gli altri impiegati nell’appalto, operano in condizioni durissime, con una paga oraria di appena 7 euro, sotto un contratto “multiservizi” che svilisce il valore del loro lavoro e li priva delle tutele adeguate.

“Trattati peggio degli animali” – Recita uno striscione, accompagnato da bandiere e tanta determinazione. Il presidio ha dato visibilità a una lotta giusta: quella per il reintegro dei licenziati e per il riconoscimento dei diritti sindacali dentro il macello.”

SGB Ravenna