“Oggi pomeriggio, mentre era in corso lo sciopero generale contro la guerra, contro un’economia di guerra pagata dai lavoratori, mentre molti di noi partecipavano alla manifestazione di tutti i sindacati di base a Bologna, al presidio difronte alla Marcegaglia, autorizzato dalla Questura, i nostri delegati che invitavano i lavoratori allo sciopero sono stati minacciati di licenziamento dal responsabile di Europa System.

La minaccia per tutti gli scioperanti è stata il blocco dei badge e l’espulsione dallo stabilimento perché “non graditi” dalla Marcegaglia (che ne avrebbe richiesto i nominativi).

A Europa System ricordiamo che oggi, 20 maggio, non è solo una giornata di mobilitazione dei lavoratori contro la guerra, è anche la data in cui 52 anni fa diventava legge lo Statuto dei Lavoratori.

Quello Statuto dei Lavoratori, conquistato con la lotta operaia, che ha ribadito la tutela già costituzionale all’esercizio del diritto di sciopero; che all’articolo 15 dichiara nullo ogni licenziamento per chi sciopera, punisce, fino all’arresto, chi discrimina i lavoratori sulla base della sua adesione al sindacato.

SGB ringrazia i delegati oggi in presidio che non hanno abbassato la testa, invita tutti i lavoratori di Marcegaglia a proseguire lo sciopero per il turno della notte, ricordando a Europa System e a Marcegaglia che a difendere i lavoratori in lotta non c’è solo lo Statuto dei Lavoratori, ma ci sarà tutto il Sindacato.

Chi tocca uno, tocca tutti!”