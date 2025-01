Impressionante incidente a Conselice, all’incrocio fra via Gardizza e via Predola, dove un’auto, una Toyota Yaris, ha rischiato di precipitare giù dal ponte dopo aver abbattuto due guard rail. Al volante un giovane ventenne di Argenta, trasportato in elicottero, con il codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna. Non è chiaro al momento come mai il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo. Dopo aver abbattuto due guard rail, il mezzo si è fermato in equilibrio sul ciglio della strada.

Il primo a soccorrere il ragazzo è stato un altro automobilista, che ha praticato al giovane anche le prime manovre di soccorso. Nel frattempo è arrivato sul luogo dell’incidente anche il 118, insieme ai Vigili del Fuoco di Faenza e alla Polizia Locale.

Per recuperare l’auto è stato necessario l’intervento di un camion gru