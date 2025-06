Il giovane era stato bloccato dai poliziotti perché sospettato di furti tra le automobili in sosta e collocato nella vettura in attesa di formale identificazione, non era in arresto.

I due agenti lo hanno poi dovuto improvvisamente lasciare lì e, sollecitati da diverse persone, accorrere poco più avanti nei pressi di una discoteca rivierasca per evitare il linciaggio di un 27enne di origine egiziana che aveva rapinato i cellulari a due giovani tra cui una ragazzina di 15 anni malmenata a colpi di catena e lasciata a terra (per lei prognosi di 20 giorni).

L’intervento degli agenti è stato compiuto anche per soccorrere la 15enne. Dal punto di vista tecnico la Procura non ha ritenuto di potere dare seguito all’arresto del 27enne per rapina aggravata e lesioni perché ormai fuori flagranza.