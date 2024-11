Tutto è pronto per la prossima edizione della sfilata di moda “Faenza Fashion Night” che si terrà venerdì 6 dicembre alle 20.45, al Teatro Masini. La sfilata di moda è curata da Sabrina Chiarini con il supporto di Ascom Confcommercio Faenza e con il patrocinio del Comune di Faenza. Sfileranno: Baby Blu, Maison M4, Intima di Sabrina, La Novità, Dieci Decimi, Petit Fleur, Erboristeria Bellenghi e molti altri, per una serata all’insegna del commercio Made in Faenza, presentata da Riki Bacchini.

Sarà presente anche la scuola Artistation. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo.

I biglietti, 15 euro, sono già disponibili in prevendita da Intima di Sabrina, in via Torricelli 12, a Faenza.