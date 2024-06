Per molti esercizi commerciali e per il pubblico presente sarà certamente una serata particolare quella in programma giovedì 27 giugno al Toto Beach Bar di Marina di Ravennadove andrà in scena l’evento dal titolo “Centro.al.Mare”.

Dalle ore 20 lo stabilimento balneare nella zona centrale di Marina di Ravenna ospiterà infatti una sfilata glamour di diversi negozi del centro storico. Nomi, persone e simboli che solitamente rappresentano punti di riferimento diversi fra loro nel cuore della città e che per una volta si trasferiranno sulla spiaggia. Una nuova veste per esercenti che rappresentano lo shopping nel centro di Ravenna.

La serata si articolerà con una cena che prevederà due menù distinti, uno di mare ed uno di terra. E nel corso della serata spazio a otto diverse realtà, tutte note, di Ravenna, ognuna con la loro proposta e le loro peculiarità. Un progetto comune che rappresenta anche un primo esempio di collaborazione in vista di iniziative da sviluppare anche in futuro.

La sfilata di abiti da cerimonia porterà sulla passerella del Toto i modelli scelti da Podere Pilicca, lo store di abiti da sera e da cerimonia, ma anche per il prêt-à-porter, che con le sue ricercate vetrine si affaccia sia su piazza Costa che su via IV Novembre, e le calzature di All’oro che nel cuore di via Cavour propone le realizzazioni fatte a mano dai mastri artigiani italiani con pellame e cuoio selezionati. Per i bambini da 0 a 12 anni in passerella gli abiti di Emily Dress baby boutique di via Matteotti, con capi in fibre naturali ed ecologiche dal gusto ricercato, e le calzature di Scarpine, negozio di via IV Novembre che propone scarpe di brand in gran parte italiani e sempre alla moda. E nel corso della serata ancora altri esercenti del centro di Ravenna come Coccami e Miranda con il loro laboratorio artigianale di Corte Cavour dove realizzano bijoux e accessori fatti a mano e li uniscono alle foto d’autore del Piccolo Photo Atelier di Tania Melnikova, e Hic et Nuncdi via Cairoli, concept store che partendo dal mondo della carta propone articoli da regalo e decorativi ai quali si aggiungono accessori di vario genere. E ancora, gli abiti da uomo della boutique Benzina che in via Cavour offre tessuti e lavorazioni artigianali oltre a linee d’avanguardia, il tutto come autentica forma d’arte. Infine, per le modelle e i modelli che sfileranno, le acconciature di MoonLab parrucchieri di via Fiume Montone Abbandonato, salone hairstylist dove Carlotta e Vanessa sono sempre attente alle ultime tendenze sia per donna che per uomo.

Le eccellenze del centro storico di Ravenna sulla spiaggia, per una serata di eleganza, stile, fascino e tradizione sotto le stelle, tra la pineta e il mare. L’occasione per rilanciare la qualità della proposta che ogni giorno anima il cuore di una città che da sempre fa del turismo, dell’arte e dello shopping la sua cifra distintiva.