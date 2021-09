Domenica 19 Settembre, in occasione della Festa dell’Uva di Riolo Terme, la Pubblica Assistenza organizza una sfilata cinofila a premi: “Una giornata di cani” il titolo dell’evento organizzato al Parco Pertini e in programma alle 16.15. Sarà presente una giuria che valuterà i cani in base a diverse categorie: junior, senio, tale e quale, combinaguai, il più grande, il più piccolo, razza DOC, gruppo.

L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e può avvenire dalle 15:30 allo stand della Pubblica Assistenza al Parco Pertini.

Per info: 3471182647