Nel campionato regionale Elite Under 19, ancora una bella prova del Faenza di Marco Matulli che conferma la sua leadership in classifica e vince 5-4 a Medicina Fossatone, seconda. I biancoazzurri vanno avanti 4-1, subiscono la rimonta dei locali, ma poi trovano il gol vincente. I gol di Tommaso Emiliani, autore di doppietta, Francesconi, Cavolini e Zani.

Prossima partita sabato 22 febbraio (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” contro la Portuense Etrusca.

La Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti impegnata nel campionato regionale perde a Meldola che si impone 4-1 sui biancoverdi a segno solo con Zannoni. Sconfitta meritata contro una squadra di livello superiore, ma con l’attenuante di alcune assenze.

Prossimo match sarà il 22 febbraio (ore 15) al campo “Zucchini” contro lo Stella Rimini.

Il maltempo dei giorni precedenti ha portato al rinvio di diverse partite nei vari campionati.

Dopo la sospensione la Under 17 regionale del Faenza di Arturo Nicolosi riprende domenica 23 febbraio (ore 10.30) contro la Pianta Forlì al San Rocco.

Nel campionato provinciale Under 17 la Virtus di Luigi De Felice giocherà il 23 febbraio a Borgo Tuliero.

E’ scesa in campo invece nel campionato regionale l’Under 16 Virtus di Emilio Novelli che ha battuto 2-0 il Castenaso grazie ai gol di Fochi e Bassetti. Una bella e pronta risposta al passo falso di Bellaria con una prova di altissima intensità. Il 23 febbraio trasferta sul campo del Felsina.

A differenza di tutte le altre squadre, raddoppia l’Under 15 regionale Virtus di Graziano Fantoni che nel campionato regionale gioca e vince due partite nel bolognese. Vince 4-1 a Medicina su un campo al limite della praticabilità, ma interpretata nella maniera giusta, con i gol di Dall’Alpi, Cataldi, Bartoli e Accorsi. Poi si impone a Fossolo, un 2-0 firmato da Bartoli con un tiro da fuori area e Buzzi che supera il portiere in uscita. Il 23 febbraio, trasferta a Rimini con il Victoria.

L’Under 15 provinciale Virtus di Enrico Cavina archivia la sconfitta 2-5 (doppietta di Sheu) nella finale della Coppa d’Inverno con lo Junior Cervia, e si rituffa nel campionato: sabato 22 febbraio, derby con il Faventia.

Dopo i rinvii per maltempo le due Under 14 della Virtus giocheranno: nel girone A la squadra di Matteo Negrini a Mezzano, mentre nel girone B la formazione di Luca Dalla Malva affronterà il Lugo (domenica 23, ore 10.30 al campo “Zucchini”).