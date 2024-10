Vittorie per le due formazioni Under 19 di Faenza e Virtus entrambe impegnate in trasferta nei rispettivi campionati.

La squadra biancoazzurra guidata da Marco Matulli ha centrato il terzo successo consecutivo nel campionato Elite superando 3-0 allo stadio “Bruno Neri” il FCR Cava Ronco grazie alla doppietta di Cavolini e al gol di Zoli. Gara già decisa nel primo tempo poi controllata agevolmente. Prossimo incontro sabato 12 ottobre in trasferta sul campo del San Pietro in Vincoli.

La compagine biancoverde della Virtus allenata da Alessandro Tosti ha vinto al campo “Samorini” 4-3 contro l’Edelweiss Forlì. Una partita iniziata in salita con doppio svantaggio, ma recuperata con un ottimo secondo tempo e rimonta finale. Doppietta di Visentin, gol di Nonni e Patuelli. Il 12 ottobre trasferta a Russi.

Continua il buon momento nel campionato regionale dell’Under 17 Faenza allenata da Arturo Nicolosi che ha battuto 4-0 il Bakia Cesenatico. Primo tempo brillante dei faentini che sprecano l’impossibile tra pali, incroci, diverse occasioni importanti e un rigore fallito da Longo. Nella ripresa Tronconi, subentrato a Longo, sblocca il risultato trovando la zampata giusta. A questo punto la resistenza degli avversari crolla e vanno in rete Nenni, su bella azione di contropiede, Askarov di testa, e autorete su girata in area di Collina. Prossimo match a San Pietro in Vincoli.

Passo falso per la Under 17 Virtus di Luigi De Felice che nel campionato provinciale viene sconditta 0-1 al “Samorini” dal Lugo. Partita equilibrata con pochi spunti in cui gli ospiti hanno segnato al primo tiro in porta capitalizzando al massimo gli errori dei padroni di casa. Sabato 12 ottobre partita in casa al “Samorini” contro il Borgo Tuliero.

Rinvio per impraticabilità del campo del match che, nel campionato regionale avrebbe visto impegnata l’Under 16 Virtus di mister Emilio Novelli a Ravenna sul campo dell’Endas Monti.

Domenica 13 ottobre partita allo stadio “Bruno Neri” con il Bellaria.

Ancora fermata l’Under 15 Virtus di Graziano Fantoni che viene sconfitta 0-1 in casa al “Don Fiorini” dal Medicina nella terza giornata del campionato regionale. Pagati gli errori nonostante l’impegno e agonismo encomiabili. Domenica 13 ottobre trasferta a Sant’Agostino.

La squadra è reduce dalla sconfitta in finale 2-0 dal Forlì nel torneo di Savarna under 15: una buona prestazione contro un avversario di livello superiore.

Sconfitta per l’Under 15 di Enrico Cavina battuta in trasferta dal Russi 2-0 nel campionato provinciale.Partita molto equilibrata, poi un calo fisico dei biancoverdi che subiscono il gol a 5 minuti dalla fine e il 2-0 da un tiro da fuori aerea sotto l’incrocio. Prossima gara il 13 ottobre al “Samorini” contro il Lugo.

Due risultati diversi per le Under 14 (Giovanissimi) della Virtus, entrambe impegnate nel campionato provinciale.

Nel girone A, la squadra di Luca Dalla Malva pareggia 2-2 a Russi grazie ai gol di Amoroso e Graziani.

Nel girone B, la compagine di Matteo Negrini perde 0-8 a Ravenna. Lo stesso punteggio, opposto però della settimana precedente, quando era stata vittoria a Porto Fuori.

Prossimi match con Sanpaimola e Lugo ai campi “Zucchini” e “Samorini” domenica 13 ottobre

Per le categorie inferiori nell’attività di base, la Under 13 (Esordienti) guidata da Fabrizio Ciottoli vince con Faventia e Russi dopo aver raggiunto la finale del prestigioso torneo “Colli” di Forlimpopoli dove la formazione biancoverde è stata sconfitta con onore 1-2 dall’Accademia Cesena, la squadra nettamente più forte del torneo. Soddisfatto il mister manfredo per il match ben giocato dai giovani faentini avanti nel punteggio e poi superati. Il posto d’onore è davvero punto di orgoglio.

Sconfitta invece con il Cotignola dell’Under 13, squadra B.