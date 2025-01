Nel campionato Elite la Under 19 del Faenza di Marco Matulli, capolista nel girone C, comincia il ritorno superando 1-0 il Fossolo ’76, grazie al gol di Bryan Haxhiraj. Sabato 18 gennaio prima trasferta del 2025 a Forlì con la Pianta, un impegno da non sottovalutare.

Nel campionato regionale la Under 19 della Virtus allenata da Alessandro Tosti avvia l’anno con un pareggio 1-1con il Bellaria. Nel complesso una buona prestazione e ottimo atteggiamento in un momento non facile dovuto a tante assenze. Avanti con Nonni, i biancoverdi vengono poi raggiunti. Nel recupero della gara rinviata c’è la vittoria 2-1 con il Meldolagrazie alla doppietta del bomber Righini su assist di Ponti e a conclusione di azione corale, rimontando il gol subìto a inizio secondo tempo per una ingenuità difensiva. Buone trame di gioco per i biancoverdi attesi ora il 18 gennaio dalla trasferta a Cesenaticosul campo del Bakia.

Nel campionato regionale Under 17 (Allievi), buon inizio d’anno per la la squadra biancoazzurra del Faenzadi mister Arturo Nicolosi che vince 2-1 la partita di recupero con il Sasso Marconi, con reti di Nenni e Peroni e poi supera anche 3-0 Osteria Grande grazie ai gol di Nenni, Longo e Mambelli. La prossima partita è in programma domenica 19 gennaio a Forlì contro l’Edelweiss.

L’Under 17 Virtus di Luigi De Felice impegnata nel campionato provinciale dove è al secondo posto, inizia l’anno con una sconfitta nel test con il Forlimpopoli. Ancora una gara amichevole il 19 gennaio in trasferta con i bolognesi del Saragozza.

Nelcampionato regionale, l’Under 16 Virtus di mister Emilio Novelli vince 1-0 a Cesenatico sul Bakia. Decisiva la bella azione partita dal terzino Camporesi, rifinita da Fochi sulla fascia con un dribbling a rientrare e conclusa da Bassetti con una rasoiata a fil di palo. La squadra sfiora diverse volte la seconda rete. Domenica 19 gennaio (ore 10.30) match casalingo allo stadio “Bruno Neri” con l’Edelweiss Forlì.

L’Under 15 Virtus di Graziano Fantoni comincia il 2025 nel campionato regionale con una vittoria 3-2sulZola Predosa. Un match entusiasmante perchè i biancoverdi vanno sotto di due gol e sbagliano un calcio di rigore poi rimontano con reti di Balashi, Cataldi e Fregnani nel secondo tempo bellissimo per intensità, spirito di squadra e atteggiamento. Prossima partita domenica 19 gennaio a Forlimpopoli.

Le Under14 (Giovanissimi 20211) della Virtus sono impegnate in questo periodo nella Coppa d’inverno. Nel girone A la compagine di Matteo Negrini giocherà con il Russi il match rinviato per impraticabilità del campo. Nel girone B la squadra di Luca Dalla Malva viene sconfitta 0-2 dal Lugo. Partita compromessa per due errori nei primi cinque minuti, poi viene controllata sotto tutti gli aspetti, ma il risultato resta negativo.