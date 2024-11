Negli ultimi anni, il faentino Davide Lega ha abituato i suoi lettori (prevalentemente professionisti e addetti del settore della logistica) a pubblicare almeno un nuovo libro ogni 12 mesi.

Così è stato con la “trilogia” del Manuale del magazziniere, uscita rispettivamente nel 2018 (Ricevimento merci), nel 2019 (Stoccaggio e Prelievo) e nel 2020 (Imballaggio e Carico); nel 2022 con la pubblicazione di DDT, documento di trasporto; nel 2023 con Storia mondiale del pallet e del carrello elevatore – Un intreccio affascinante e indissolubile (tradotto anche in inglese e spagnolo e venduto in tutto il mondo) e, sempre nello stesso anno, con Cercare e Trovare lavoro al 100% in Logistica.

Sul finire di questo 2024, Lega è quindi pronto per il suo settimo libro: Ottimizza lo spazio del tuo magazzino. Si tratta di un utile manuale con strategie e soluzioni innovative per massimizzare l’efficienza e la produttività in un settore, quello della logistica, sempre più fondamentale per il mercato e il commercio moderno.

Spiega l’autore: «Nella maggior parte dei business che comprendono merci stoccate, prima o poi ci si trova nella situazione di ragionare sul problema dello spazio, che a un certo punto sembrerà molto limitato e quindi di difficile gestione. Il primo pensiero che viene in mente per risolvere il problema è quello di cambiare le attrezzature di stoccaggio e di movimentazione, soluzione facilmente percorribile, ma che richiede investimenti spesso ingenti. Nelle pagine di questo mio nuovo libro, offro suggerimenti e indicazioni per migliorare il magazzino, senza necessariamente investire risorse, ma mettendo in pratica suggerimenti e conoscenze, maturati anche in diversi Paesi del mondo. Per rendere tutto più chiaro e comprensibile, ho fatto ricorso all’utilizzo di molte fotografie “sul campo”».